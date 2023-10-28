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14:29, 28 октября 2023Россия

В российском городе водитель скорой помощи спас провалившихся в люк детей

В Краснодаре водитель скорой помощи спас двоих детей из канализационного люка

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Краснодаре водитель скорой помощи Роман Миронов спас детей, которые провалились в канализационный люк. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Больницы скорой медицинской помощи города.

Отмечается, что в субботу, 28 октября, около 09:30 на пульт скорой помощи поступило сообщение о детях, провалившихся в люк. По данным больницы, на место происшествия незамедлительно отправились все службы помощи, включая две бригады медиков. «Не дожидаясь прибытия подмоги, водитель Роман Миронов самостоятельно с помощью троса вытащил пострадавших подростков», — говорится в сообщении.

Спасенными оказались подростки, одному из которых 14 лет, а второму 11 лет. Оба отравились канализационными газами и после первой помощи были срочно госпитализированы в больницу. Уточняется, что в настоящее время из жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, о краснодарских сотрудниках МЧС, которые спасли человека из горящей квартиры. Еще 76 человек были эвакуированы, в том числе 15 детей.

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      Екатерина Улитина
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