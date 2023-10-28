В российском регионе оценили последствия после уничтожения украинских дронов
Перехваченные украинские БПЛА над Тульской областью не нанесли разрушенийСюжетРабота систем ПВО:
Два украинских беспилотных летательных аппарата, которые были перехвачены над Тульской областью, не нанесли никаких разрушений. О последствиях уничтожения дронов сообщило министерство по региональной безопасности Тульской области, передает РИА Новости.
В министерстве уточнили, что попытка атаки произошла в ночь на 28 октября. «Реагирование экстренных служб организовано. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — говорится в сообщении.
28 октября Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили шесть беспилотников над территорией Орловской и Тульской областей. По данным российского оборонного ведомства, все беспилотные летательные аппараты оказались БПЛА самолетного типа.