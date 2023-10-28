В российском регионе оценили последствия после уничтожения украинских дронов

Перехваченные украинские БПЛА над Тульской областью не нанесли разрушений

Два украинских беспилотных летательных аппарата, которые были перехвачены над Тульской областью, не нанесли никаких разрушений. О последствиях уничтожения дронов сообщило министерство по региональной безопасности Тульской области, передает РИА Новости.

В министерстве уточнили, что попытка атаки произошла в ночь на 28 октября. «Реагирование экстренных служб организовано. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — говорится в сообщении.

28 октября Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили шесть беспилотников над территорией Орловской и Тульской областей. По данным российского оборонного ведомства, все беспилотные летательные аппараты оказались БПЛА самолетного типа.