В США оценили возможные запасы еды и топлива у ХАМАС

NYT: запасов еды и топлива ХАМАС хватит на три-четыре месяца боев

Запасов еды и топлива у ХАМАС хватит на три-четыре месяца боев с Армией обороны Израиля. Такую оценку приводит The New York Times (NYT).

По словам официальных лиц, у ХАМАС есть сотни тысяч галлонов топлива для транспортных средств и ракет, тайники с боеприпасами, взрывчатыми веществами и материалами для их изготовления, а также запасы продовольствия, воды и медикаментов. Высокопоставленный ливанский чиновник заявил, что у ХАМАС, численность которого, по разным оценкам, составляет от 35 до 40 тысяч человек, запасов достаточно, чтобы продолжать боевые действия в течение трех-четырех месяцев без пополнения запасов.

Власти сектора Газа отмечали, что им пришлось распечатать экстренные запасы топлива для снабжения больниц и прочих нужд. Однако, уточняет NYT, эти резервы не имеют отношения к значительно более обширным ресурсам ХАМАС. По данным источников, запасы ХАМАС хранит в основном под землей, поэтому более конкретную информацию о них получить трудно.

Что касается продовольствия, 85-летняя Йохевед Лифшиц, освобожденная заложница, рассказала, что в плену она ела то же самое, что и бойцы ХАМАС, — лепешку с двумя видами сыра и огурцом. Между тем эксперты отмечают, что вероятность того, что ХАМАС захочет предоставить продовольствие или какие-либо другие предметы снабжения для оказания помощи гражданским лицам, невелика.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отмечал в беседе с «Лентой.ру», что запаса вооружений у ХАМАС может хватить приблизительно на полгода периодических террористических атак. Также оружие могут продолжать поставлять по подземным тоннелям, указал он.