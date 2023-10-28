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18:08, 28 октября 2023Мир

В США высказались о последствиях введенного Западом потолка цен для России

В США заявили, что РФ не пострадала от введенного Западом потолка цен на нефть

Фото: Jakub Pabis / Unsplash

Россия не пострадала от введенного Западом потолка цен на нефть. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy.

По его данным, сторонники ограничения цены на продажу российской нефти думали, что это сильнейший инструмент давления на РФ. Однако критики заметили, что страна справилась с обходом ограничений, а значит, метод неэффективен. Журналисты из США отметили, что, может, поначалу ограничения влияли на Кремль, но на сегодняшний день Россия адаптировалась. В том числе, например, Москва стала продавать нефть тем странам, кто этот потолок не поддержал.

«Политики никогда не любят этого признавать, но идеальных санкций не существует. Ограничение цен на нефть сработало в прошлом году, но оно никогда не задумывалось как долгосрочная мера. Объект санкций всегда адаптируется…» — написали в журнале.

Ранее ценам на российскую нефть предрекли рост до 100 долларов. С таким прогнозом выступил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков. Однако, по его словам, сложно сказать, когда это все же произойдет.

Странами Запада установлен ценовой потолок в отношении российской нефти — 60 долларов за баррель. Однако ограничения почти никак не влияют на доходы российского бюджета. Такое положение дел признают как в России, так и на Западе.

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      Екатерина Кашурникова
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