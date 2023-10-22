Ценам на российскую нефть предрекли рост до 100 долларов

Экономист Чирков: цена на российскую нефть вырастет до 100 долларов

Цены на российскую нефть совершенно определено достигнут отметки в 100 долларов за баррель. С таким прогнозом в беседе с Ura.ru выступил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков. Однако, по его словам, сложно сказать, когда это все же произойдет.

Чирков предложил посмотреть на график цены на российское сырье. По его словам, «явно видна тенденция к росту». Повышение роста цен на нефть и газ положительно повлияют на курс рубля, продолжает экономист.

О возможном глобальном скачке цен на нефть ранее в октябре писало агентство Bloomberg. Поводом может послужить разрастание конфликта на Ближнем Востоке, в частности, тем, что в противостояние Израиля и Палестины могут вклиниться другие страны, например, Иран.

Странами Запада установлен ценовой потолок в отношении российской нефти — 60 долларов за баррель. Однако ограничения почти никак не влияют на доходы российского бюджета. Такое положение дел признают как в России, так и на Западе.