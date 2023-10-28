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01:49, 29 октября 2023Интернет и СМИ

В Турции рассказали о способности России и Китая противостоять Западу

Sabah: России надо объединиться с Китаем и Турцией, чтобы остановить Запад
Митинг в поддержку Палестины в Лондоне

Митинг в поддержку Палестины в Лондоне. Фото: Phil Lewis / Global Look Press / Keystone Press Agency

Россия способна предотвратить жестокость Запада в секторе Газа, если объединится для этого с Бразилией, Китаем, Турцией и арабскими странами. Такую точку зрения высказал обозреватель турецкого издания Sabah Махмут Овюр.

По его мнению, страны Запада, поддерживая Израиль, стремятся развязать цивилизационную войну, и только союз России, Турции, Китая и стран арабского мира способен ее предотвратить.

Овюр указывает на двойственность позиции США и стран Европы, которые на словах борются за права человека, но почти ничего не делают для уменьшения страданий жителей сектора Газы.

28 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за ситуации в Газе может начаться глобальная религиозная война — «война креста и полумесяца». Такое заявление Эрдоган сделал на многотысячном митинге в поддержу Палестины, прошедшем в Стамбуле.

Оружие России: на страже Родины
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      Марина Совина
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