Венгрия возмутилась отсутствием расследования взрывов на «Северных потоках»

Сийярто возмутило отсутствие расследования странами подрыва «Северных потоков»

Отсутствие расследования странами подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» является возмутительным. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, он так и не увидел попыток разобраться в обстоятельствах подрыва. Сийярто отметил, что игнорирование расследования является для него скандальным фактом.

«Это произошло больше года назад. Прогресса нет, и я на самом деле не вижу намерения добиться прогресса, что возмутительно», — объявил глава венгерского МИД.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. Прокуратуре Швеции так и не удалось установить причастных к взрывам.