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10:06, 28 октября 2023Мир

Венгрия возмутилась отсутствием расследования взрывов на «Северных потоках»

Сийярто возмутило отсутствие расследования странами подрыва «Северных потоков»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Отсутствие расследования странами подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» является возмутительным. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, он так и не увидел попыток разобраться в обстоятельствах подрыва. Сийярто отметил, что игнорирование расследования является для него скандальным фактом.

«Это произошло больше года назад. Прогресса нет, и я на самом деле не вижу намерения добиться прогресса, что возмутительно», — объявил глава венгерского МИД.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. Прокуратуре Швеции так и не удалось установить причастных к взрывам.

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      Марк Леонов
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