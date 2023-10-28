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11:50, 28 октября 2023Забота о себе

Врач назвал смертельные ошибки в питании

Кардиолог Гаглошвили: при густоте крови человеку нельзя обезвоживать себя

Фото: Unsplash

Кардиолог Тамаз Гаглошвили назвал ошибки в питании, из-за которых могут развиваться смертельно опасные болезни. Об этом врач рассказал «Российской газете».

Гаглошвили напомнил, что при густоте крови могут развиваться такие болезни, как тромбоз, инфаркт или инсульт. При таких показателях человеку не следует ни в коем случае себя обезвоживать, заявил доктор. «Когда у человека нет показания к антикоагулянтам, ему не нужно разжижать кровь, достаточно пить адекватное количество воды», — объяснил специалист.

Ранее токсиколог, профессор Михаил Кутушов рассказал о том, как можно выявить повышенную густоту в крови. В первую очередь следует сдать общий анализ крови. Если проблема обнаружится, то следует урезать потребление сахара, так как этот продукт повышает уровень глюкозы в крови.

Также терапевт Надежда Подкорытова предупредила об опасности переедания популярного у россиян продукта. Большое количество хлеба в рационе может привести к повышению уровня холестерина и набору лишнего веса, сообщила она.

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      Варвара Кошечкина
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