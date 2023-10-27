Врач предупредила об опасности переедания популярного у россиян продукта

Большое количество хлеба в рационе может привести к повышению уровня холестерина и набору лишнего веса, предупредила терапевт Надежда Подкорытова. Об опасности переедания одного из самых популярных у россиян продукта она предупредила в комментарии для «Известий».

Врач отметила, что избыточный вес зачастую становится причиной развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Тем, у кого уже диагностировали диабет, можно есть только хлеб из цельных зерен, причем в небольших количествах. Людям с проблемами ЖКТ вообще следует свести употребление хлеба к минимуму, чтобы не провоцировать обострение болезней, сказала Подкорытова.

Врач обратила внимание, что людям с непереносимостью глютена стоит совсем отказаться от продуктов, в состав которых входит пшеница, рожь, ячмень.

Также хлеб вреден в сочетании с другими изделиями из теста (макаронами, пельменями), сладостями и фруктами. Подобное питание способно вызвать тяжесть и брожение в желудке, объяснила Подкорытова.

Ранее диетологи Рэйчел Ричардсон и Эллисон Бригам раскрыли правду о причинах непреодолимой тяги к сладостям. По их словам, в этом виновен отказ от углеводов в меню.