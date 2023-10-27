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14:28, 27 октября 2023Забота о себе

Диетологи раскрыли правду о непреодолимой тяге к сладостям

Диетолог Рэйчел Ричардсон: отказ от углеводов провоцирует тягу к сладкому

Фото: Lloyd Dirks / Unsplash

Диетологи Рэйчел Ричардсон и Эллисон Бригам раскрыли правду о причинах непреодолимой тяги к десертам и сладостям. Их мнение приводит Daily Mail.

Первой причиной Ричардсон назвала соблюдение диет, которые требуют отказа от углеводов. По ее словам, нехватка питательных веществ провоцирует постоянное желание съесть что-то сладкое. Диетолог добавила, что, если подобное ощущение возникает после ужина, это указывает на дефицит цинка, железа, кальция или магния.

Еще одной причиной тяги к десертам, продолжила Ричардсон, может быть формирование сенсорно-специфического насыщения. Она рассказала, что в таком состоянии обычная еда не приносит удовольствия, и человеку приходится искать новые десерты и сладости, чтобы насладиться пищей. Опасность такого поведения заключается в том, что многие не могут вовремя остановиться и съедают больше, чем нужно.

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По словам Бригам, постоянное употребление сладостей вызывает привыкание. Она уточнила, что после десерта в мозге происходит выброс серотонина, человек чувствует себя более счастливым и расслабленным. Однако со временем организм вырабатывает толерантность, поэтому ему требуется все больше лакомств, чтобы получить прежнее удовольствие.

Ранее врачи-диетологи Мелисса Рифкин и Келси Хэмптон перечислили способы, которые помогут навсегда избавиться от сахарной зависимости. По их мнению, насыщенный и разнообразный рацион питания поможет преодолеть тягу к десертам.

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      Екатерина Улитина
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