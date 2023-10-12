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09:31, 12 октября 2023Забота о себе

Диетологи назвали способы навсегда избавиться от сахарной зависимости

Диетолог Рифкин посоветовала при отказе от сладкого чаще есть жирную пищу

Фото: kaouther djouada / Unsplash

Врачи-диетологи Мелисса Рифкин и Келси Хэмптон перечислили способы, которые помогут навсегда избавиться от сахарной зависимости. Их мнение приводит издание Eat This, Not That!.

Чтобы быть здоровым, необязательно полностью отказываться от сладостей, отметили специалисты. По их словам, максимальная суточная доза сахара составляет 25 граммов для женщин и 36 граммов для мужчин. Соблюдать эту норму довольно легко, считают Рифкин и Хэмптон, если не морить себя голодом и полноценно питаться. Они объяснили, что сытый человек с меньшей вероятностью будет перекусывать конфетами и печеньем.

В период отказа от сладкого диетологи посоветовали чаще есть жирную пищу. «Жир является более насыщающим питательным веществом, которое помогает дольше чувствовать себя сытым», — объяснила Рифкин. Она назвала авокадо, сыр и орехи хорошими вариантами продуктов с высоким содержанием полезных жиров и низкой калорийностью.

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Диетологи также отметили, что тягу к сахару снижает пища, богатая белками и клетчаткой. Помимо этого, они рекомендовали пить больше воды и полностью отказаться от искусственных подсластителей. Рифкин пояснила, что сахарозаменители имеют минимальную калорийность, но нередко усиливают тягу к сладкому.

Ранее нейрохирург Бретт Осборн призвал сократить в рационе количество продуктов с добавленным сахаром, чтобы сохранить здоровье мозга. По его мнению, чрезмерное потребление сладостей со временем приводит к ухудшению работы мозга.

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    Екатерина Улитина
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