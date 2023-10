Нейрохирург назвал вредные для здоровья мозга продукты

Нейрохирург Бретт Осборн призвал сократить в рационе количество продуктов с добавленным сахаром, чтобы сохранить здоровье мозга. Эти и другие категории продуктов, вредных для когнитивных способностей, он назвал в интервью изданию Eat This, Not That!.

По словам врача, мороженое, печенье, пончики и другая выпечка слишком сладкие, а питательных веществ в них мало. «Чрезмерное потребление сладких продуктов и напитков приводит к скачкам уровня сахара в крови, что со временем может ухудшить работу мозга», — объяснил доктор Осборн, добавив, что в медицинских кругах болезнь Альцгеймера часто сравнивают с диабетом второго типа.

По словам Осборна, еще одна опасная для когнитивных способностей категория продуктов — пища с высоким содержанием трансжиров. В частности, жаренные во фритюре, готовые закуски и некоторые маргарины могут провоцировать воспаление и снижать когнитивные функции.

Многие переработанные продукты содержат искусственные добавки, консерванты и вредные жиры, которые при регулярном употреблении также вредят мозгу. Помните: если оставленная на открытом воздухе пища не портится, ее не следует есть Бретт Осборн нейрохирург

Продукты с высоким содержанием натрия, такие как мясное ассорти, вяленая говядина, приправы, соевый соус, соленые огурцы, пудинг быстрого приготовления, консервированные супы повышают кровяное давление, продолжил Осборн. Это, в свою очередь, вызывает проблемы с сердцем и мозгом, предупредил нейрохирург.

Также Осборн посоветовал перестать злоупотреблять кофеином и алкоголем. Врач признал, что в умеренных количествах кофе может быть полезен для работы мозга, но его переизбыток провоцирует беспокойство и нарушения сна. При этом увлечение алкоголем может привести к повреждению нейронов головного мозга и со временем ухудшить когнитивные функции. Также эта вредная привычка нарушает координацию, вызывает судороги и другие расстройства, справиться с которыми можно только в стационаре, подвел итог нейрохирург.

Ранее нейрохирург Артур Ванг и невролог Энтони Ким перечислили правила, позволяющие снизить риск повторного инсульта. Первым делом они призвали контролировать давление.