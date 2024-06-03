Трамп назвал отличную от оценок Байдена главную угрозу человечеству

Трамп считает ядерное оружие главной угрозой человечеству в отличие от Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал ядерное оружие главной угрозой человечеству. Эта точка зрения отлична от оценок действующего американского лидера, который считает первостепенной опасностью изменение климата.

«Я думаю, что ядерное оружие является крупнейшей угрозой, а не глобальное потепление», — считает политик.

Трамп напомнил, что Байден называет климатические вопросы «величайшей экзистенциальной угрозой», хотя ядерное оружие способно нанести такой ущерб, о котором «не нужно и говорить».

Экс-президент подчеркнул, что в случае его применения произойдет полное уничтожение, что и является настоящей угрозой.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден не стремится к конфликту с Россией и не хочет брать на себя ответственность за возможное начало третьей мировой войны.