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06:10, 29 октября 2023Интернет и СМИ

В Британии сравнили американских политиков с шайкой клоунов

Обозреватель Telegraph Стэнли: шайка американских клоунов ведет США к краху

Фото: Molly Riley / Reuters

Американские политики напоминают шайку клоунов, ожидающих собственного падения. Такое сравнение привел обозреватель Telegraph Тим Стэнли.

Он считает, что последние действия властей США привели к тому, что Америка превратилась в политического и экономического банкрота. В частности, отметил аналитик, на это указывает «сочетание дряхлости Байдена, судебных процессов над Трампом, иррациональной политики Демократической партии и отказ республиканцев идти на компромиссы».

Ранее экономист Стефани Помбой подсчитала, что по итогам первой половины 2023 года число корпоративных банкротств среди американских компаний выросло до максимума с 2010-го. Суммарной количество рухнувших фирм составило почти три тысячи, что в обозримом будущем может привести к финансовой катастрофе в США.

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      Марина Совина
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