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11:36, 29 октября 2023Мир

Дипломаты предрекли сложности в организации встречи глав КНР и США

Глава МИД КНР: подготовка встречи Байдена и Си Цзиньпина не будет гладкой
Ван И

Ван И. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел Китая предрекли сложности в организации встречи глав КНР и США. По мнению главы ведомства Ван И, подготовка к диалогу Джо Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско не будет гладкой, пишет ТАСС.

«Обе стороны надеются, что китайско-американские отношения как можно скорее стабилизируются и будут стремиться к улучшению. В то же время "дорога в Сан-Франциско" не будет гладкой», — заявил дипломат, комментируя итоги переговоров с высшим руководством Соединенных Штатов, которые прошли в Вашингтоне.

При этом Ван И отметил, что участники переговоров согласились с необходимостью приложить совместные усилия для организации диалога. Но в этом вопросе, по мнению главы китайской дипломатии, не стоит полагаться на «автономное вождение».

Ранее в США выразили готовность проработать встречу Байдена и Си Цзиньпина. Встреча Байдена с Ван И продолжалась порядка часа, еще три часа министр общался с советником президента США Джейком Салливаном, еще шесть часов — с госсекретарем Энтони Блинкеном.

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      Олег Давыдов
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