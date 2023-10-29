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08:37, 29 октября 2023Мир

В Китае заговорили об окончании контрнаступления ВСУ из-за событий в США

SCMP: новый спикер Палаты представителей может закончить контрнаступление ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Избрание нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона может послужить окончанием наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написало издание South China Morning Post (SCMP).

«С избранием стойкого республиканца, который возьмет на себя молоток Палаты представителей в Вашингтоне, возможно, наступит финал украинского контрнаступления», — сказано в материале.

Отмечается, что Джонсон выступает против помощи Украине. При этом Палата представителей может просто уничтожить требование американского лидера Джо Байдена о помощи как Израилю, так и Украине.

Авторы статьи также указали, что российская экономика не пострадала после введения целого ряда санкций. И в случае, если ограничения против Москвы ни к чему не будут работать, а военные операции ни к чему не приведут, то единственным возможным вариантом для Киева станет прекращение огня, резюмировали журналисты.

Ранее сообщалось, что Майк Джонсон призвал разделить запрос о выделении 105 миллиардов долларов Израилю и Украине, а также потребовал от Белого дома отчета о потраченных на Киев средствах.

Политик подчеркнул, что американская администрация должна раскрыть план дальнейших действий по вопросу Украины.

Ранее американский журнал Foreign Policy написал, что Россия не пострадала от введенного Западом потолка цен на нефть.

По его данным, сторонники ограничения цены на продажу российской нефти думали, что это сильнейший инструмент давления на РФ. Однако критики заметили, что страна справилась с обходом ограничений, а значит, метод неэффективен.

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      Марина Совина
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