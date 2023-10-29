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12:44, 29 октября 2023Бывший СССР

Известный писатель дал прогноз о будущем СВО

Писатель Глеб Бобров: переломная точка СВО еще не пройдена

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Известный луганский писатель Глеб Бобров заявил, что проигрыш в украинском конфликте самым негативным образом отразится на перспективах России как государства и русских как этноса. В интервью РИА Новости он отметил, что ключевой момент специальной военной операции (СВО) еще не наступил.

«Переломная точка вооруженного конфликта еще не пройдена. Возможно, она наступит, когда украинский "контрнаступ" выдохнется окончательно, а мы, наоборот, двинемся вперед», — сказал Бобров.

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Литератор также дал прогноз о будущем СВО, отметив, что если Россия победит на поле боя, то мир изменится навсегда. При этом самым пессимистичным вариантом развития событий Бобров считает прямое вооруженное вмешательство стран НАТО, которое «неизбежно завершится обменом ядерными ударами».

«Для нас проигрыш означает уничтожение России как государства и русских как этноса. Своих целей США и их саттелиты не стесняются, заявляют о них открыто: победа над Россией на поле боя. Они считают, что это приведет к волнениям внутри страны, спровоцирует политический кризис и обрушит государственную машину», — констатировал Бобров.

Писатель известен в первую очередь своим романом «Эпоха мертворожденных». В нем он предсказал украинский конфликт, который завершается развалом государства и формированием Восточной Конфедерации, в которую входят Харьковская, Луганская и Донецкая области, поддерживаемые Москвой.

Тем временем бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские военные проводят операции по окончательной ликвидации Вооруженных сил Украины. По его словам, сверхтехнологичные средства противовоздушной обороны полностью уничтожили украинскую авиацию.

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      Олег Давыдов
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