Командир «Ахмата» рассказал о росте числа пленных бойцов ВСУ

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен

Среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) участились случаи сдачи в плен российским подразделениям. Об этом РИА Новости рассказал замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

По его словам, случаи перехода на российскую сторону фиксируются на всех направлениях. «В последнее время очень много пленных. Уже, наверное, все видят, что через день-два, максимум три, обязательно у нас бывают новые пленные», — уточнил он.

Алаудинов связал это с тем, что ВСУ несут значительные боевые потери, и украинские военные пытаются сохранить себе жизнь.

В сентябре представитель российских оперативных служб рассказал, что около десяти тысяч бойцов ВСУ сдались России с помощью радиоволны 149.200 «Волга», которую запустили в середине лета. «Пленные накормлены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказал он, отметив, что воспользовавшись радиоволной, чтобы сдаться российским войскам, бойцы ВСУ «выбрали жизнь». Радиочастоту можно уловить на всех направлениях специальной военной операции.

