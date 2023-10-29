Маск заявил об отсутствии попыток подключения к Starlink в секторе Газа

Маск заявил, в секторе Газа не было попыток подключения к Starlink

В секторе Газа не было попыток подключения к терминалам спутниковой связи Starlink, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X под постом министра связи Израиля Шломо Каръи.

Маск сделал заявление после вчерашних слов о помощи сектору Газа в конфликте с Израилем. Он уточнил, что предоставит Starlink международно признанным организациям, работающим в регионе.

«Мы не настолько наивны... Ни один терминал Starlink не попытался подключиться из Газы. Если это произойдет, мы примем чрезвычайные меры, чтобы подтвердить, что он используется исключительно в гуманитарных целях», — прокомментировал Маск сообщение Каръи, написавшего, что ХАМАС будет использовать спутники для «террористической деятельности».

Ранее Шломо Каръи заявил о разрыве связей со Starlink. Это решение Израиль принял после слов Илона Маска о помощи сектору Газа.