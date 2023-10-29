Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:14, 29 октября 2023Мир

Маск заявил об отсутствии попыток подключения к Starlink в секторе Газа

Маск заявил, в секторе Газа не было попыток подключения к Starlink

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В секторе Газа не было попыток подключения к терминалам спутниковой связи Starlink, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X под постом министра связи Израиля Шломо Каръи.

Маск сделал заявление после вчерашних слов о помощи сектору Газа в конфликте с Израилем. Он уточнил, что предоставит Starlink международно признанным организациям, работающим в регионе.

«Мы не настолько наивны... Ни один терминал Starlink не попытался подключиться из Газы. Если это произойдет, мы примем чрезвычайные меры, чтобы подтвердить, что он используется исключительно в гуманитарных целях», — прокомментировал Маск сообщение Каръи, написавшего, что ХАМАС будет использовать спутники для «террористической деятельности».

Материалы по теме:
«Мир должен очнуться» Чем на самом деле опасны соцсети и как они продают доступ к умам миллиардов людей
«Мир должен очнуться»Чем на самом деле опасны соцсети и как они продают доступ к умам миллиардов людей
18 ноября 2021
Спецслужбы прослушивают смартфоны главных людей на планете. Среди жертв шпионажа Макрон, Дуров, премьер-министры и короли
Спецслужбы прослушивают смартфоны главных людей на планете.Среди жертв шпионажа Макрон, Дуров, премьер-министры и короли
22 июля 2021

Ранее Шломо Каръи заявил о разрыве связей со Starlink. Это решение Израиль принял после слов Илона Маска о помощи сектору Газа.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Умер звезда «Друзей» Мэттью Перри. Актера из культового сериала любили миллионы

      Нганну прокомментировал поражение в бою с Фьюри

      Разведчик рассказал об отправке саперов на фронт под предлогом разминирования

      В российском приграничном регионе зафиксировали 18 прилетов со стороны Украины

      Жителям Москвы и области спрогнозировал резкое потепление

      Минобороны доложило об уничтожении чешской установки Dana

      Врач указала на распространенную ошибку при похудении

      Министр обороны Чехии призвала к выходу страны из ООН из-за резолюции по Израилю

      Усик назвал точную дату боя с Фьюри

      Американский авианосец заметили в Средиземном море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости