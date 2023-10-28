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20:50, 28 октября 2023Мир

Израиль заявил о разрыве связей со Starlink после решения Маска

Израиль разорвет связи со Starlink после решения Маска о помощи Газе

Фото: Joe Skipper / Reuters

Израиль разорвет связи с компанией спутниковой связи Starlink после решения предпринимателя Илона Маска оказать помощь сектору Газа, задействовав там систему. Об этом сообщил министр связи Израиля Шломо Каръи в социальной сети X.

«Может быть, Маск пожелает обусловить это [решение] освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех! До тех пор мое ведомство разрывает все связи со Starlink», — заявил он.

Маск сказал, что Starlink обеспечит связь для международно признанных организаций, оказывающих помощь в Газе. При этом в другом сообщении предприниматель отметил, что Starlink пока не получала заявок на подключение из Газы.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную арабскими странами, с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке в зоне палестино-израильского конфликта. В резолюции также говорится о немедленном освобождении гражданских лиц, удерживаемых в плену, без предварительных условий.

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      Алина Гончарова
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