Медведев раскрыл перспективы энергетического сотрудничества России и ЕС

Медведев: энергетическое сотрудничество России с ЕС испорчено очень надолго

Энергетическое сотрудничество ЕС и России испорчено очень надолго. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

«Европа кроваво и без анестезии кастрировала себя, отказавшись от энергетического сотрудничества с нашей страной. Оно испорчено или заморожено очень надолго. Зато теперь Америка, потирая руки, поставляет Европе свой СПГ втридорога», — поиронизировал Медведев.

По мнению зампреда Совбеза, следствием этого стало «существенное падение» экономик крупнейших европейских стран. При этом их восстановление, по мнению Медведева, будет очень медленным, если вообще будет.

«А для более слабых стран Западной Европы это дрянная перспектива. Тяжелые времена наступили надолго. Еврокомиссия ухудшила прогноз роста экономики еврозоны в 2023 году до 0,8 процента с ранее ожидавшихся 1,1 процента. Инфляция во многих странах ЕС по-прежнему зашкаливает. Продукты питания резко дорожают и будут дорожать дальше», — заключил Медведев.

Также он заявил о приближении Европы к дегенеративному вырождению, решив с подачи США стать злейшим врагом России. В то же время, по его мнению, Вашингтон все равно не сможет отстраниться от России, Китая и стран Глобального Юга.