Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:28, 29 октября 2023Россия

Медведев раскрыл перспективы энергетического сотрудничества России и ЕС

Медведев: энергетическое сотрудничество России с ЕС испорчено очень надолго

Фото: Angelito de Jesus / Shutterstock / Fotodom

Энергетическое сотрудничество ЕС и России испорчено очень надолго. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

«Европа кроваво и без анестезии кастрировала себя, отказавшись от энергетического сотрудничества с нашей страной. Оно испорчено или заморожено очень надолго. Зато теперь Америка, потирая руки, поставляет Европе свой СПГ втридорога», — поиронизировал Медведев.

По мнению зампреда Совбеза, следствием этого стало «существенное падение» экономик крупнейших европейских стран. При этом их восстановление, по мнению Медведева, будет очень медленным, если вообще будет.

«А для более слабых стран Западной Европы это дрянная перспектива. Тяжелые времена наступили надолго. Еврокомиссия ухудшила прогноз роста экономики еврозоны в 2023 году до 0,8 процента с ранее ожидавшихся 1,1 процента. Инфляция во многих странах ЕС по-прежнему зашкаливает. Продукты питания резко дорожают и будут дорожать дальше», — заключил Медведев.

Также он заявил о приближении Европы к дегенеративному вырождению, решив с подачи США стать злейшим врагом России. В то же время, по его мнению, Вашингтон все равно не сможет отстраниться от России, Китая и стран Глобального Юга.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Больница Красного Креста в Газе с 12 тысячами людей попала под обстрел

      ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террористов в районе КПП «Эрез»

      ВСУ нанесли ракетный удар по школе в ЛНР

      «Хезболла» обстреляла израильских солдат у границы Ливана

      Уголовное дело возбудили по факту возгорания российского нефтерезервуара

      «Динамо» прервало пятиматчевую серию без побед в РПЛ

      ВОЗ отказалась эвакуировать больницы из сектора Газа

      В Чехии отреагировали на предложение выйти из ООН

      Необычный безбилетный пассажир автобуса попал на видео в Подмосковье

      Медведев перечислил десять факторов деградации Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости