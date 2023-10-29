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16:22, 29 октября 2023Россия

Медведев заявил о приближении Европы к вырождению

Медведев: Европа приблизилась к окончательному дегенеративному вырождению

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Европа приблизилась к окончательному дегенеративному вырождению, решив с подачи США стать злейшим врагом России. Об этом высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Он сделал вывод, что отныне Россия и Европейский союз становятся врагами. «Мы теперь даже не соседи, а настоящие враги», — заявил Медведев. Он также назвал ЕС «стареющей шлюхой», которая не может действовать самостоятельно, а лишь только по указу США.

В то же время, говоря о «вырождающейся» Европе, политик добавил: «Великие державы рано или поздно договорятся о том, как будут жить в обозримой перспективе». Медведев также сказал, что Вашингтон все равно не сможет отстраниться от России, Китая и стран Глобального Юга. «Да и нам нет смысла начинать полноценный конфликт с Америкой», — подметил он.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что эгоизм Запада довел до того, что терпение России закончилось. Он объяснил, что Москва долгие годы терпела и предлагала заключить соглашения, что никто не станет расширять военные блоки, при этом Запад не шел на диалог.

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