Медведев назвал ЕС врагом России

Медведев: ЕС с подачи США решил стать злейшим врагом России

Россию и Евросоюз (ЕС) теперь можно назвать врагами. С такой оценкой отношений выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте».

«Мы теперь даже не соседи, а настоящие враги», — написал он. По словам Медведева, решив с подачи США стать злейшим врагом России, Европа приблизилась к «окончательному дегенеративному вырождению».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что эгоизм Запада привел к тому, что терпение России лопнуло. Он объяснил, что Москва долгие годы терпела и предлагала заключить соглашения о том, что никто не будет расширять военные блоки, при этом Запад не шел на диалог.

Президент России Владимир Путин между тем рассказал о планах в отношениях с Европой, отметив, что Москва не навязывает себя и «не захлопывает дверь». Он также прокомментировал выражение «окно в Европу», заявив, что этот термин некорректен, так как «залезать все время в окно и рвать штаны — не лучшее занятие».