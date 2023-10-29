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16:18, 29 октября 2023Россия

Медведев назвал ЕС врагом России

Медведев: ЕС с подачи США решил стать злейшим врагом России

Фото: Farah Almazouni / Unsplash

Россию и Евросоюз (ЕС) теперь можно назвать врагами. С такой оценкой отношений выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте».

«Мы теперь даже не соседи, а настоящие враги», — написал он. По словам Медведева, решив с подачи США стать злейшим врагом России, Европа приблизилась к «окончательному дегенеративному вырождению».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что эгоизм Запада привел к тому, что терпение России лопнуло. Он объяснил, что Москва долгие годы терпела и предлагала заключить соглашения о том, что никто не будет расширять военные блоки, при этом Запад не шел на диалог.

Президент России Владимир Путин между тем рассказал о планах в отношениях с Европой, отметив, что Москва не навязывает себя и «не захлопывает дверь». Он также прокомментировал выражение «окно в Европу», заявив, что этот термин некорректен, так как «залезать все время в окно и рвать штаны — не лучшее занятие».

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      Алина Гончарова
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