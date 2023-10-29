МИД Франции осудил атаки Израиля по гражданскому населению Палестины

В МИД Франции осудили атаки Израиля по гражданскому населению Палестины

В Министерстве иностранных дел Франции призвали Израиль безотлагательно принять меры для защиты палестинского населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В МИД подчеркнули, что речь идет в первую очередь о жителях Сусии, «которым угрожает неизбежная опасность». В ведомстве добавили, что Париж «твердо осуждает атаки, которые привели к гибели многих мирных граждан в последние дни».

По данным министерства, «насилие израильских поселенцев против населения Палестины учащаются». В МИД заявили, что эти действия неприемлемы и должны прекратиться.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что союзники в западных и арабских странах понимают цели конфликта с Палестиной. Политик подчеркнул, что они поддерживают израильскую сторону и хотят, чтобы она одержала победу в войне с палестинским движением ХАМАС.