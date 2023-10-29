Младенец получил тяжелые травмы после падения с пеленального столика

В Ленинградской области младенец упал с пеленального столика и получил травмы

Во Всеволожске Ленинградской области младенец получил тяжелые травмы после падения с пеленального столика. Четырехмесячная девочка оказалась в больнице в тяжелом состоянии, сообщает портал 78.ru.

Чрезвычайное происшествие произошло 28 октября в семье, проживающей на улице имени Пушкина. Стало известно, что мать положила дочь на пеленальный столик, но не уследила за ней. Ребенок упал на кафельный пол.

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии с ушибом головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Известно, что семья благополучная и на учете не стоит. Полиция проводит проверку.

Ранее стало известно, что в Москве в заведенной машине заблокировало двухлетнего мальчика. О случившемся в полицию сообщил отец ребенка.