В России нашли применение активам ЕС в случае их конфискации Москвой

Депутат Чепа: при конфискации Россией активов ЕС их надо вложить в соцсферу

Если Россия решит конфисковать средства Евросоюза в стране в ответ на аналогичные действия Запада по отношению к активам Москвы в Европе, эти деньги стоит вложить в решение социальных вопросов. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«У нас есть на что тратить эти деньги. Если эти деньги окажутся в Центральном банке, я не знаю, на что потратит Центральный банк. Но нам нужно тратить деньги на развитие экономики и на решение социальных вопросов, а также на решение социальных вопросов тех, кто находится в зоне специальной военной операции (СВО)», — сказал депутат.

29 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Москва ответит симметрично, если Евросоюз направит замороженные на европейских счетах российские активы на помощь Киеву. «В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства», — написал он в Telegram-канале.

После начала российской специальной военной операции на территории Украины западные страны заблокировали российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов. В Евросоюзе неоднократно предлагали конфисковать эти деньги и направить их на помощь Киеву. Однако для этого у стран ЕС нет механизма, поэтому они пытаются найти способ это сделать.