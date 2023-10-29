Названы вредные и имеющиеся в ежедневном меню продукты

Варенье и фруктовые йогурты содержат огромное количество сахара, чем вредят следящим за фигурой людям, сообщило издание OK! со ссылкой на эксперта по здоровью компании Simply Supplements Саманту Гринер. Специалистка назвала и другие вредные продукты из ежедневного меню.

Покупное варенье и джемы содержат 60 процентов сахара и всего 20 процентов фруктов, предупредила эксперт. Она призвала заменить эти десерты свежими фруктами или сладостями с семенами чиа.

Не следует, по мнению эксперта, злоупотреблять и имеющимися в рационе питания миллионов людей свежевыжатыми фруктовыми соками. Ежедневная норма напитка не должна превышать 150 миллилитров, так некоторые фрукты тоже являются слишком сладкими. При этом вовсе стоит отказаться от сока из тыквы из-за ее излишней сладости.

В ограниченных количествах стоит употреблять кетчуп, оливки и орехи, заявила напоследок Гринер. Она предупредила, что популярный соус содержит много сахара и соли, маринованные оливки — слишком соленые, а орехи, несмотря на содержание полезного жира в них, слишком калорийны.

Ранее терапевт Надежда Подкорытова предупредила о вреде переедания хлеба. По ее словам, большое количество хлеба в рационе может привести к повышению уровня холестерина и набору лишнего веса.