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16:36, 29 октября 2023Силовые структуры

Посетительница попыталась обокрасть синагогу в Москве и попалась

В Москве задержали девушку, попытавшуюся обокрасть синагогу

Фото: Fractal Pictures / Unsplash

В Москве посетительницу синагоги задержали за попытку кражи, сообщает Telegram-канал Baza.

Утром 28 октября девушка пришла в синагогу на Большой Бронной улице, взяла грааль, молитвенную книгу и диски с молитвами, которые находились в общем доступе, и отправилась на выход. Довести преступление до конца ей не удалось. Полиция начала проверку, мотивы поступка подозреваемой пока неизвестны.

31 августа сообщалось, что в отношении 69-летней пенсионерки, похитившей частицу мощей святителя Николая Чудотворца в храме под Санкт-Петербургом, возбудили уголовное дело.

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      Илона Палей
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