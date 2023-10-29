Посетительница попыталась обокрасть синагогу в Москве и попалась

В Москве задержали девушку, попытавшуюся обокрасть синагогу

В Москве посетительницу синагоги задержали за попытку кражи, сообщает Telegram-канал Baza.

Утром 28 октября девушка пришла в синагогу на Большой Бронной улице, взяла грааль, молитвенную книгу и диски с молитвами, которые находились в общем доступе, и отправилась на выход. Довести преступление до конца ей не удалось. Полиция начала проверку, мотивы поступка подозреваемой пока неизвестны.

31 августа сообщалось, что в отношении 69-летней пенсионерки, похитившей частицу мощей святителя Николая Чудотворца в храме под Санкт-Петербургом, возбудили уголовное дело.