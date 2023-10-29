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17:51, 29 октября 2023Россия

После взрыва резервуара в Коми огонь перекинулся на заполненные нефтью хранилища

После взрыва в Коми пламя перекинулось на заполненный нефтью резервуар

Кадр: МЧС РФ

Пламя распространилось после взрыва резервуара в Коми. Об этом в воскресенье, 29 октября, со ссылкой на министра природных ресурсов региона Екатерину Киселевич сообщает ТАСС.

По данным агентства, огонь с горящего в поселке Верхнеколвинск резервуара перекинулся на соседнее хранилище, которое заполнено нефтью на высоту пяти-семи метров.

29 октября стало известно о взрыве нефтяного резервуара, в результате чего пострадал один человек. Известно, что резервуар был пуст, а в момент происшествия там проводились работы по его очистке. Предварительной причиной случившегося назвали детонация остаточных газов.

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      Владимир Седов
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