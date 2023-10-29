Один человек пострадал при взрыве нефтяного резервуара в Коми

Около поселка Верхнеколвинск в Коми взорвался нефтяной резервуар. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич.

«Под Усинском, около поселка Верхнеколвинск, произошел взрыв резервуара временного содержания нефти. На место выехал пожарный отряд. По предварительным данным, есть один пострадавший», — написала глава Минприроды Коми.

Характер повреждений пострадавшего при взрыве человека не сообщается. Известно, что резервуар был пуст, а в момент происшествия там проводились работы по его очистке. Киселевич уточнила, что предварительной причиной случившегося стала детонация остаточных газов. На месте работают семь пожарных подразделений.

Ранее пожар произошел и на Афипском НПЗ в Краснодарском крае. Сотрудникам предприятия понадобилось около 30 минут, чтобы ликвидировать возгорание.