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13:45, 29 октября 2023Россия

В Коми взорвался нефтяной резервуар

Один человек пострадал при взрыве нефтяного резервуара в Коми

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Около поселка Верхнеколвинск в Коми взорвался нефтяной резервуар. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич.

«Под Усинском, около поселка Верхнеколвинск, произошел взрыв резервуара временного содержания нефти. На место выехал пожарный отряд. По предварительным данным, есть один пострадавший», — написала глава Минприроды Коми.

Характер повреждений пострадавшего при взрыве человека не сообщается. Известно, что резервуар был пуст, а в момент происшествия там проводились работы по его очистке. Киселевич уточнила, что предварительной причиной случившегося стала детонация остаточных газов. На месте работают семь пожарных подразделений.

Ранее пожар произошел и на Афипском НПЗ в Краснодарском крае. Сотрудникам предприятия понадобилось около 30 минут, чтобы ликвидировать возгорание.

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      Олег Давыдов
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