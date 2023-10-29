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06:44, 29 октября 2023Мир

В США указали на большую проблему Украины

Американский журналист Хайфон: Украине невозможно победить в конфликте с Россией

Фото: Sebastian Gollnow / dpa

Украина поверила в фантазии Запада, при этом ничего не смогла противопоставить России. Об этом рассказал американский журналист Дэнни Хайфон на своем YouTube-канале.

Обозреватель подчеркнул, что Киеву «невозможно победить» в конфликте с Россией. И это становится все более очевидным по тому, как ведущие западные СМИ говорят об Украине и контрнаступлении ВСУ.

«Все, чем Украина пыталась атаковать Россию, никак не повлияло на ситуацию. И это большая проблема, потому что это полностью противоречит тому, что, по словам НАТО, должно было произойти», — объяснил свою позицию Хайфон.

Ранее журналист Седрик Пьетралунга в материале для французской газеты Le Monde заявил, что контрнаступление Киева терпит провал, Вооруженные силы Украины больше не продвигаются вперед.

Он обратил внимание на то, что Киев возлагал большие надежды на контрнаступление и всю весну готовился к операции, накапливая технику от западных союзников. Однако, как отметил автор материала, в итоге украинским военным так и не удалось прорвать российские линии обороны.

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      Марина Совина
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