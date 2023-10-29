Rebelión: даже если Зеленский встанет на колени, Запад не простит Киеву долги

Украина превратилась в несостоявшееся государство из-за долгов перед Западом. Об этом в статье для издания Rebelión написал обозреватель Эдельберто Лопес Бланч.

«Даже если президент Украины Владимир Зеленский встанет на колени и будет просить о снисхождении, западные сторонники намерены взыскать набранные Киевом долги — и в случае смены власти тоже», — подчеркнул журналист.

По мнению Бланча, Киев погряз в долгах и властям приходится брать новые кредиты на более жестких условиях. Из-за этого долг только продолжает расти, а Украина «бесплатно отдает предприятия западным кредиторам».

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не смогут помочь Украине одержать победу в конфликте с Россией. По его словам, украинские войска проигрывают, поэтому не стоит продолжать поставлять им оружие.