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06:39, 29 октября 2023Мир

Стало известно о заработавшем интернете в Газе

Al Jazeera: в секторе Газа начал работать интернет

Фото: Mohammed Fayq Abu Mostafa / Stringer / Reuters

В секторе Газа заработал интернет, который был отключен израильскими властями. Об этом сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что обозреватель телеканала Маджеда Абусалама сумел выйти на связь со своей матерью в Газе. «Скажите всем, что соединение слабое, но оно есть. Теперь каждый может связаться с членами своей семьи», — рассказал он. При этом журналист добавил, что неизвестно, надолго ли появился интернет.

Ранее министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр заявил, что Израиль отказался восстановить мобильную связь и интернет в секторе Газа, которые необходимы для оказания помощи. По его словам, израильская сторона отключила их вручную.

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      Марина Совина
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