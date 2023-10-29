Стало известно о заработавшем интернете в Газе

Al Jazeera: в секторе Газа начал работать интернет

В секторе Газа заработал интернет, который был отключен израильскими властями. Об этом сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что обозреватель телеканала Маджеда Абусалама сумел выйти на связь со своей матерью в Газе. «Скажите всем, что соединение слабое, но оно есть. Теперь каждый может связаться с членами своей семьи», — рассказал он. При этом журналист добавил, что неизвестно, надолго ли появился интернет.

Ранее министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр заявил, что Израиль отказался восстановить мобильную связь и интернет в секторе Газа, которые необходимы для оказания помощи. По его словам, израильская сторона отключила их вручную.