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01:51, 29 октября 2023Мир

Стало известно о жалобах украинских военных на требование Запада

BI: солдаты ВСУ считают отношение западных стран к ним несправедливым

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские военнослужащие жалуются, что западные страны пренебрежительно к ним относятся. Об этом рассказала аналитик Атлантического cовета Мелинда Хэринг в интервью Business Insider (BI).

По ее словам, солдат вынуждают воевать без поддержки с воздуха. «Вы не можете просить нас сражаться так, как не стали бы сражаться сами», — процитировала аналитик слова украинских военных.

Кроме того, добавила Хэринг, солдаты также критикуют украинцев из-за недостаточно серьезного отношения к конфликту. По их мнению, небольшая часть населения «прыгает выше головы», в то время как остальные «наслаждаются жизнью» в тылу.

Ранее украинские военные, которые находятся на передовой, обвинили НАТО в том, что их готовили к другому бою. Отмечалось, что обучающие программы альянса не соответствуют боевым действиям, которые идут в стране, что привело к потерям солдат.

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      Марина Совина
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