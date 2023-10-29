BI: солдаты ВСУ считают отношение западных стран к ним несправедливым

Украинские военнослужащие жалуются, что западные страны пренебрежительно к ним относятся. Об этом рассказала аналитик Атлантического cовета Мелинда Хэринг в интервью Business Insider (BI).

По ее словам, солдат вынуждают воевать без поддержки с воздуха. «Вы не можете просить нас сражаться так, как не стали бы сражаться сами», — процитировала аналитик слова украинских военных.

Кроме того, добавила Хэринг, солдаты также критикуют украинцев из-за недостаточно серьезного отношения к конфликту. По их мнению, небольшая часть населения «прыгает выше головы», в то время как остальные «наслаждаются жизнью» в тылу.

Ранее украинские военные, которые находятся на передовой, обвинили НАТО в том, что их готовили к другому бою. Отмечалось, что обучающие программы альянса не соответствуют боевым действиям, которые идут в стране, что привело к потерям солдат.