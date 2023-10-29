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15:09, 29 октября 2023Бывший СССР

Стало известно об использовании ВСУ дронов для подхода к российским позициям

В ВС РФ заявили о провале попыток ВСУ подойти к российским позициям под Херсоном

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно используют дроны, чтобы ближе подойти к позициям сил РФ под Херсоном, сообщил журналистам командир штурмового отряда с позывным Декстер. Его слова передает агентство ТАСС.

Как стало известно, подразделения ВСУ пытаются использовать беспилотники, чтобы с их помощью безопасно приблизиться к позициям российских военных. Однако эти попытки проходят впустую, уточнил командир штурмового отряда.

«Как правило, после артподготовки ВСУ начинают запускать беспилотники, чтобы обеспечить себе подход к нашим позициям, атакуя личный состав военнослужащих, но у них не получается», — прокомментировал он безрезультатные попытки украинцев.

Декстер добавил, что ВСУ массово используют одноразовые летательные аппараты со взрывчатыми элементами, поражающими технику и личный состав.

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Ранее Декстер рассказал о «мясных штурмах» ВСУ. Он пояснил, что украинские военные переправляются на лодках и катерах, так как других доступных способов у них нет.

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      Алиса Дмитриева
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