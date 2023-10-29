ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террористов в районе КПП «Эрез»

ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал террористов в районе КПП «Эрез» в Газе

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала террористов, выходивших из шахты тоннеля в секторе Газа в районе КПП «Эрез». Об этом сообщил ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«Солдаты ЦАХАЛ, находившиеся вблизи контрольно-пропускного пункта «Эрез», идентифицировали несколько террористов, выходящих из шахты туннеля в секторе Газа. После опознания солдаты вступили в бой с террористами и ликвидировали их», — сказано в сообщении.

В армии отметили, что до атаки ХАМАС через КПП «Эрез» тысячи жителей Газы въезжали в Израиль на работу или на лечение. ХАМАС построил туннели возле «Эрез», чтобы иметь возможность атаковать гуманитарный контрольно-пропускной пункт и причинить вред всем, кто находится в этом районе, «как израильтянам, так и палестинцам», уточняет ЦАХАЛ.

Ранее, 29 октября, сообщалось, что Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана и нанес ответный удар. Уточняется, что запущенные с территории Ливана ракеты были направлены в сторону района горы Хар-Дов. Они упали в незаселенной местности.