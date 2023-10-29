Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:53, 29 октября 2023Мир

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террористов в районе КПП «Эрез»

ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал террористов в районе КПП «Эрез» в Газе

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала террористов, выходивших из шахты тоннеля в секторе Газа в районе КПП «Эрез». Об этом сообщил ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«Солдаты ЦАХАЛ, находившиеся вблизи контрольно-пропускного пункта «Эрез», идентифицировали несколько террористов, выходящих из шахты туннеля в секторе Газа. После опознания солдаты вступили в бой с террористами и ликвидировали их», — сказано в сообщении.

В армии отметили, что до атаки ХАМАС через КПП «Эрез» тысячи жителей Газы въезжали в Израиль на работу или на лечение. ХАМАС построил туннели возле «Эрез», чтобы иметь возможность атаковать гуманитарный контрольно-пропускной пункт и причинить вред всем, кто находится в этом районе, «как израильтянам, так и палестинцам», уточняет ЦАХАЛ.

Ранее, 29 октября, сообщалось, что Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана и нанес ответный удар. Уточняется, что запущенные с территории Ливана ракеты были направлены в сторону района горы Хар-Дов. Они упали в незаселенной местности.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить
      Последние новости

      Больница Красного Креста в Газе с 12 тысячами людей попала под обстрел

      ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террористов в районе КПП «Эрез»

      ВСУ нанесли ракетный удар по школе в ЛНР

      «Хезболла» обстреляла израильских солдат у границы Ливана

      Уголовное дело возбудили по факту возгорания российского нефтерезервуара

      «Динамо» прервало пятиматчевую серию без побед в РПЛ

      ВОЗ отказалась эвакуировать больницы из сектора Газа

      В Чехии отреагировали на предложение выйти из ООН

      Необычный безбилетный пассажир автобуса попал на видео в Подмосковье

      Медведев перечислил десять факторов деградации Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости