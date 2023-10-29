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19:49, 29 октября 2023Мир

В Германии испугались новой волны антисемитизма

Министр экономики ФРГ Хабек: масштабы антисемитизма пугают

Фото: Dave Kim / Unsplash

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что новая волна антисемитизма в Европе вылядит пугающе. Об этом он заявил в интервью изданию Bild.

«Масштабы антисемитизма пугают. На нас лежит историческая ответственность, и антисемитизму, какую бы форму он ни принял, не должно быть места в Германии», — заявил Хабек.

Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что антисемитам в Германии будут отказывать в предоставлении немецкого гражданства. Закон, находящийся на рассмотрении немецкого парламента, будет означать, что людям, совершившим антисемитские действия, никогда не будет предоставлено гражданство Германии.

Тем временем власти Великобритании намерены лишать визы находящихся в стране иностранцев за антисемитизм. Полицейские подразделения по всей стране получили распоряжение сообщать в МВД об иностранцах, «чье поведение сильно не соответствует британским ценностям», добавил замминистра.

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      Варвара Кошечкина
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