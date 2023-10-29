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06:18, 29 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Хмельницкой области

В Хмельницкой области Украины произошли взрывы, работают системы ПВО

Фото: Leah Millis / Reuters

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале со ссылкой на областную военную администрацию.

Уточняется, что на территории региона работают системы противовоздушной обороны (ПВО). При этом, согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога не объявлена.

В субботу, 28 октября, глава администрации подконтрольного Киеву Херсона Роман Мрочко сообщил о взрывах в городе. По его словам, они слышны в прибрежных районах. Отмечалось, что во всех подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.

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      Марина Совина
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