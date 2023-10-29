В подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали мощные взрывы

Военная администрация подконтрольного Киеву Херсона сообщила о мощных взрывах

В подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В Херсоне раздаются мощные взрывы!» — написал он. Чиновник уточнил, что под огнем находятся прибрежные районы города. Мрочко попросил жителей укрыться в безопасных местах.

Вечером 28 октября в Херсоне также были слышны звуки взрывов. В Херсонской области объявлялась воздушная тревога.

24 октября в городе Берислав, находящемся на подконтрольной Украине части Херсонской области, оказались повреждены объект критической инфраструктуры и завод. Как уточнил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, объекты были повреждены в результате взрывов.