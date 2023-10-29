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02:32, 29 октября 2023Мир

В Совфеде указали на тревожный для США сигнал в ситуации на Ближнем Востоке

Пушков: большинство стран не поддерживают США в конфликте Израиля и Палестины

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Голосование по резолюции Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной показало, что большинство стран не поддерживают позицию США в ситуации на Ближнем Востоке. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор отметила, что на ГА ООН за иорданскую резолюцию проголосовали Россия, Китай, Франция, Германия и Британия воздержались, а «рядом с США и Израилем оказалось в 10 раз меньше стран — всего 12». «А ведь это принципиальная резолюция по острейшему военному кризису, по которой США оказались в оппозиции "глобальному большинству"», — указал он.

Пушков также привел статью The Guardian, в которой говорится о том, что Соединенные Штаты «выглядят изолированными» после голосования по резолюции ГА ООН, призывающей к немедленному перемирию.

Ранее в ООН приняли резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной. За принятие документа проголосовали 120 стран, 14 высказались против, еще 45 решили воздержаться.

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      Екатерина Подвигина
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