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17:20, 29 октября 2023Силовые структуры

Помощницу жены Нетаньяху отстранили от должности после подстрекательских постов

Помощница жены Нетаньяху обвинила оппозицию в атаке ХАМАС и была отстранена

Фото: Abir Sultan / Reuters

Помощницу жены премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отстранили от должности из-за подстрекательских публикаций. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, чиновницу Ципи Навон отстранили временно — на две недели. Кроме того, ее привлекли к дисциплинарной ответственности. В своих постах в одной из социальных сетей Навон заявила, что в нападении ХАМАС 7 октября виноваты в том числе СМИ и оппозиция страны.

Ранее 29 октября сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился на своей странице в соцсети за свои слова о том, что израильские спецслужбы не предупреждали его о предстоящей атаке со стороны палестинского движения ХАМАС.

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      Владимир Седов
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