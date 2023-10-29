Помощницу жены Нетаньяху отстранили от должности после подстрекательских постов

Помощница жены Нетаньяху обвинила оппозицию в атаке ХАМАС и была отстранена

Помощницу жены премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отстранили от должности из-за подстрекательских публикаций. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, чиновницу Ципи Навон отстранили временно — на две недели. Кроме того, ее привлекли к дисциплинарной ответственности. В своих постах в одной из социальных сетей Навон заявила, что в нападении ХАМАС 7 октября виноваты в том числе СМИ и оппозиция страны.

Ранее 29 октября сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился на своей странице в соцсети за свои слова о том, что израильские спецслужбы не предупреждали его о предстоящей атаке со стороны палестинского движения ХАМАС.