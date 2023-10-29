Задержан сливавший мигрантам сведения об облавах российский полицейский

В Иркутской области задержали предупреждавшего мигрантов об облавах полицейского

В Иркутской области задержали силовика, который сливал мигрантам сведения о планирующихся облавах на нелегалов. По данным Telegram-канала «112», капитан полиции предупреждал о готовящихся рейдах и проверках гражданина КНР.

При этом утверждается, что несколько раз сообщникам удавалось избежать ответственности за свои действия, однако теперь россиянина «взяли с поличным». Его допросили и отпустили под подписку о невыезде.

Источник отмечает, что сейчас ведется дальнейшее расследование. Силовики не исключают, что капитан мог помогать не только гражданину Китая, но и другим иностранцам.

Тем временем столичные следователи возбудили 12 уголовных дел в отношении уроженцев Средней Азии призывного возраста, уклоняющихся от прохождения военной службы. По данным следствия, все фигуранты ранее получили гражданство РФ, но не явились в столичные военные комиссариаты по повесткам. Оснований для освобождения или отсрочки от военной службы у них нет.