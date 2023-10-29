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16:15, 29 октября 2023Мир

Захарова прокомментировала слова Обамы о подставной фигуре в Белом доме

Захарова: Барак Обама описал внедренную в Белый дом схему управления США

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Экс-президент США Барак Обама в высказывании о возможном выдвижении своей кандидатуры на третий срок кратко описал схему управления страной, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В комментарии к словам 44-го экс-президента США Обамы Захарова отметила, что времена, когда все тайное становится явным, наступили. Теперь всему миру стала известна схема американского управления, которую внедрили в Белый дом.

Ранее Обама заявил, что не был бы против стать президентом в третий раз, если бы у него появилась подставная фигура, которой бы он в наушник подсказывал реплики, а сам сидел дома.

Экс-президент США 24 октября предупредил Израиль о последствиях негуманных действий против мирных жителей Палестины. По его словам, решение израильского правительства отрезать от продовольствия, воды и электричества плененное гражданское население угрожает не только усугубить гуманитарный кризис, это может ожесточить подходы поколений палестинцев, подорвать глобальную поддержку Израиля.

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      Илона Палей
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