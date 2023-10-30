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14:18, 30 октября 2023Моя страна

100-килограммового пса отправили на лечение в Нижнем Новгороде

100-килограммового пса Кругетса отправили лечиться в госпиталь Нижнего Новгорода

Фото: «Сострадание НН»

В Нижнем Новгороде волонтеры отправили на лечение в ветеринарный госпиталь 100-килограммового пса по кличке Кругетс. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на фонд «Сострадание НН».

Известно, что из-за избыточного веса собака практически не встает на лапы и не может ходить. При этом, чтобы врачи могли провести диагностику и лечение, животному нужно похудеть как минимум на 50 килограммов — в госпитале нет боксов подходящего размера, а рентгеновские лучи не способны «пробить» его плотные суставы.

«В результате чего собака достигла такого веса и состояния, к сожалению, нам не известно. Анализы пока не дали каких-то точных серьезных нарушений его здоровья, однако отчетливо видны нарушения его двигательного аппарата, исследовать который без достижения веса хотя бы в 50 килограммов невозможно», — объяснили медики.

Ранее в октябре в городе Великие Луки, Псковская область, пожарные спасли собаку, которая провалилась в канализационный люк.

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      Карина Черных
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