50-летняя Хайди Клум опубликовала обнаженное фото

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум опубликовала откровенное фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 50-летняя манекенщица лежит на меховом диване розового цвета. При этом на размещенном снимке видно, что знаменитость позирует без одежды, прикрывая руками обнаженную грудь.

«Затишье перед бурей. Мой девиз на этот Хеллоуин», — подписала звезда кадр.

Каждый год Хайди Клум удивляет общественность своими необычными нарядами на Хеллоуин. В октябре 2022 года манекенщица выбрала образ коричневого червя, а ее муж, гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц, решил нарядиться в рыбака. Также знаменитость продемонстрировала фанатам процесс создания ее костюма, который специалисты разработали эксклюзивно для нее. По словам телезвезды, визажистам понадобилось более 10 часов, чтобы создать макияж, подходящий к ее наряду.