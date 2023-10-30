Боец ОМОН напал на коллегу из-за проверки на работе

Baza: в Москве омоновец избил коллегу из-за результатов служебной проверки

Боец ОМОН ударил по лицу своего коллегу в здании главного управления Росгвардии по Москве после проведенной им служебной проверки. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, инцидент произошел 27 октября. Старший лейтенант ОМОН провел проверку бойцов, в ходе которой выявил несколько недочетов и рассказал о них начальству. Это не понравилось капитану и руководителю проверяемого подразделения — после ревизии он напал на коллегу, обозвал его и нанес несколько ударов по лицу.

Врачи диагностировали у пострадавшего перелом и ушиб мягких тканей. Проводится проверка.

Ранее в центре Москвы сотрудники ОМОН задержали друга российского рэп-исполнителя Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов), 35-летнего Георгия Табатадзе.