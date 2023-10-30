ОМОН задержал рэпера и друга Oxxxymiron после драки

Друга Oxxxymiron, рэпера Mc FaT Lee задержали за драку с охраной отеля

В центре Москвы сотрудники ОМОН задержали 35-летнего Георгия Табатадзе, известного как рэпер Mc FaT Lee и друг российского рэп-исполнителя Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Об этом сообщает Регнум.

По данным издания, 15 октября рэпер и трое его друзей принесли с собой алкоголь и принялись его распивать в холле отеля на первом этаже. Шумным поведением и нецензурной бранью они нарушали покой посетителей, охрана сделала замечание, компания отреагировала агрессивно. Дело кончилось дракой, во время которой один из мужчин выхватил нож.

Мужчины пригрозили сотрудникам заведения расправой и попытались нанести удар лезвием в шею охранника, но сотрудник ЧОП сумел защититься. После этого на место был вызвал ОМОН.