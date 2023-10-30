Экс-полицейского отправили в тюрьму за взятки от сбывающих алкоголь бизнесменов

Экс-полицейскому Якутии дали 13 лет за взятки от коммерсантов за покровительство

Суд в Якутии приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего полицейского, получившего пять взяток от сбывающих контрафактный алкоголь предпринимателей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Экс-сотрудника МВД России по Нерюнгринскому району признали виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение через посредника взятки за общее покровительство в крупном размере») Уголовного кодекса РФ. Он обязан выплатить штраф в размере семи миллионов рублей, а также не сможет занимать определенные должности в правоохранительных органах сроком на семь лет.

По данным следствия, осужденный пять раз участвовал в получении взятки от предпринимателей, реализующих немаркированную алкогольную продукцию. За полученные денежные средства бывший полицейский обеспечивал им общее покровительство, а также непринятие мер по изъятию у них контрафактного алкоголя.