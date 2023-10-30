Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:46, 30 октября 2023Силовые структуры

Экс-полицейского отправили в тюрьму за взятки от сбывающих алкоголь бизнесменов

Экс-полицейскому Якутии дали 13 лет за взятки от коммерсантов за покровительство

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Суд в Якутии приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего полицейского, получившего пять взяток от сбывающих контрафактный алкоголь предпринимателей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Экс-сотрудника МВД России по Нерюнгринскому району признали виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение через посредника взятки за общее покровительство в крупном размере») Уголовного кодекса РФ. Он обязан выплатить штраф в размере семи миллионов рублей, а также не сможет занимать определенные должности в правоохранительных органах сроком на семь лет.

По данным следствия, осужденный пять раз участвовал в получении взятки от предпринимателей, реализующих немаркированную алкогольную продукцию. За полученные денежные средства бывший полицейский обеспечивал им общее покровительство, а также непринятие мер по изъятию у них контрафактного алкоголя.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Квартиру Зеленского в Крыму продали за миллионы рублей. Кому она досталась и куда направят деньги?

      «Девушка с татуировкой дракона» станет сериалом

      Бывший сотрудник российской школы получил три года за развратную переписку

      Бывший топ-менеджер Microsoft назвал причины провала Windows Phone

      Беженцы с Ближнего Востока попытались проникнуть в Абхазию

      Новая владелица квартиры Зеленского назвала причину покупки

      Нетаньяху прокомментировал возможность отставки

      Во Всемирном банке допустили повторение нефтяного шока 1973 года

      Министр спорта Франции заявила об усталости от идиотов на стадионах

      Советник Зеленского рассказал о воровстве среди чиновников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости