Экс-премьер Украины Азаров: власти в Киеве уничтожают оппозиционных политиков

На Украине сейчас нацистский режим, где оппозиционных политиков лишают жизни, сажают в тюрьму или выгоняют из страны. Об их судьбе в интервью «Известиям» заявил экс-премьер республики Николай Азаров.

Он сравнил действующую в Киеве власть с Третьим Рейхом и напомнил, что в нацистской Германии не было каких-то политических сил, которые выступали бы против Гитлера. Азаров рассказал, что аналогичная ситуация наблюдается и на Украине.

«А где оппозиция — Коммунистическая партия, Партия регионов, которая была крупнейшей политической силой на Украине?», — задался вопросом Азаров, отметив, что оппозиционеров уничтожили, посадили в тюрьму или изгнали из страны.

Ранее Николай Азаров заявил, что Запад уничтожает Украину, не жалея на это никаких денег. По его словам, необходимые 160 миллиардов долларов для внедрения европейских стандартов и технологий в экономику перед вступлением страны в Евросоюз (ЕС) страны Запада потратили за один год «не на развитие Украины, а на ее разрушение».

