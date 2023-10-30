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15:46, 30 октября 2023Силовые структуры

Глава российского морга организовал платные вскрытия и отделался условным сроком

Суд в Петербурге приговорил к 1,5 года главу морга Василенко за платные вскрытия

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 1,5 года лишения свободы условно судмедэксперта Виктора Василенко, организовавшего внеочередные платные вскрытия на территории больницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Врача признали виновным по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). В зале суда он полностью признал вину.

Установлено, что Василенко, занимая должность заведующего моргом СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы», организовал платные вскрытия в ускоренном порядке. Стоимость заведомо бесплатной услуги врач оценил в 6900 рублей. Всего за период с сентября 2019 года по январь 2022 года отделение заключило более 24 тысяч договоров на общую сумму в 166 миллионов рублей. Из них осужденный получил более трех миллионов рублей.

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